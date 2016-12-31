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"Barbaros'un torunları" yılbaşında da nöbette

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, yeni yılı nöbet tutarak karşılıyor

KOCAELİ (AA) - Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını yılbaşında da "Preveze ruhu" içinde yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Kemalreis Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, yeni yıla elleri tetikte giriyor.

"Mavi vatan" olarak adlandırılan Türk karasularının teminatı Türk "leventleri", şartlar ne olursa olsun, 24 saat boyunca "Preveze ruhu"yla sorumluluklarını yerine getiriyor.

Yeni yıla Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Kemalreis Fırkateyni'nde giren askerler, yılbaşı mesajı gönderdi.

Sözleşmeli torpido er Nevzat Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesini çok sevdiğini ve manevi olarak yanlarında olduğunu belirterek, 2017'nin Türk milletine birlik, beraberlik ve kardeşlik, Türk Silahlı Kuvvetlerine de başarılar getirmesini diledi.

- "Vatanımız ve milletimiz için bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz"

Sözleşmeli serdümen er Sinan Tırtar da geminin emniyeti ve acil durumlarda diğer birliklerle irtibatı sağlamak maksadıyla köprü üstünde nöbet tuttuğunu söyledi.

Tırtar, yeni yılın ülkeye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederek, ailesi ve arkadaşlarına selamlarını iletti.

Sözleşmeli motorcu er Serdar Satılmış da "Bu görevi de birilerinin yapması gerekiyor. İster istemez ailemden uzak olmanın burukluğunu yaşıyorum ama vatanımız ve milletimiz için bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin huzurlu bir yıl geçirmesini dileyen Satılmış, "Aileme buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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