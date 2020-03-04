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Barbie, Sümeyye Boyacı'yı seçti

Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor.

Barbie, Sümeyye Boyacı'yı seçti
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2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı oldu. 2015 yılından bu yana çeşitli kariyer alanlarında, önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi amacıyla rol model Barbie’ler, kız çocuklarının potansiyellerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadının ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri ve kendi mesleklerinde ilham veren başarılara sahip olmaları. 2015 yılından bu yana her sene rol model olarak belirlenen rol modellerin birebir kopyası üretilerek onlara hediye ediliyor.

“Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye’den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı. 2003 doğumlu olan Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor. Depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde yarışıyor. Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi. 2019 yılında Amerika’nın Indianapolis eyaletinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28’lik dereceyle altın madalya kazandı. Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı. Dört buçuk yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı, Alexander Pushkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için resim yaptı. Nisan 2009’da suluboya resimleri Moskova’da düzenlenen kişisel bir sergide yer aldı. Boyacı, resimlerinden birini 2010 yılında Rusya’nın First Lady’si Svetlana Medvedeva’ya hediye etti. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla Eskişehir’de geleneksel Türk el sanatları sergisine katıldı.

Bu yıl Türkiye’den Sümeyye Boyacı’nın yanı sıra İngiltere’den tarihin en hızlı İngiliz kadın koşucusu Dina Asher-Smith, Fransa’dan Ulusal Fransız Futbol Takımı Kaptanı Amandine Henry, Portekiz’den Avrupa Gençler sörf şampiyonu Teresa Bonvalot, İsrail’den profesyonel sörfçü Anat Lelior, Ukranya’dan 5 kez Eskrim Dünya Şampiyonu Olga Kharlan ve Litvanya’dan Yüksek Atlama Avrupa Şampiyonu Airinė Palšytė, bu yılın Barbie rol modeli seçilen başarılı kadınları oldu.

Barbie, 2018’den bu yana, kızların gerçek potansiyellerine ulaşmasını sağlamak, onları engelleyen faktörlerin aslında hayali bir duvardan ibaret olduğuna dikkat çekmek amacıyla 2018’den bu yana “Rol Model” projesini hayata geçiriyor. Her sene birçok ülkeden rol model seçilen başarılı kadınlardan oluşan rol modeller arasında daha önce Türkiye’den Çağla Kubat ve Gülse Birsel yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Sümeyye BoyacıBarbie
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