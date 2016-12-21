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Barınak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı hizmeti

- Soğuk kış şartlarının etkili olduğu Karabük'te, belediyenin barınağında yaşayan kedi ve köpekler elektrikli sobalarla ısıtılıyor

Barınak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı hizmeti

KARABÜK (AA) - Karabük'te, hayvan barınağında yaşayan kedi ve köpekler, dondurucu soğuğun etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Karabük Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı.

Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan barınakta, tente ile kapatılan bölümlerde yaşayan kedi ve köpeklerin, 24 saat boyunca çalışan ısıtıcılarla soğuktan korunması sağlandı.

Günde 3 defa yemek hizmeti verilen barınaktaki hayvanların, ısıtıcıların yanından ayrılmadığı gözlendi.

Barınak yetkilileri, uygulamanın hava sıcaklarının normal şartlara dönene kadar devam edeceğini söyledi.



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