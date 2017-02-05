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Barış Manço vefatının 18. yılında anıldı

Barış Manço'nun Kanlıca'daki mezarı başında düzenlenen törene, eşi, oğlu ve yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.

Barış Manço vefatının 18. yılında anıldı

İSTANBUL

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı.

Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığındaki törene, ünlü sanatçının eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço ve yakınları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarının düzenlediği Barış Manço anma seferiyle Kanlıca'ya ve daha sonra belediyelerin otobüsleriyle mezarlığa gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Manço için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Barış Manço, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Muhammed Gencebay Gür

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