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Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Bariyerlere çarpan tırdaki karpuzlar otoyola döküldü

- TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde bariyerlere çarpan tırda bulunan karpuzların yola dökülmesi nedeniyle otoyol kısa süreli ulaşıma kapandı

Bariyerlere çarpan tırdaki karpuzlar otoyola döküldü

BOLU (AA) - TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde bariyerlere çarpan tırda bulunan karpuzların yola dökülmesi nedeniyle otoyol kısa süreli aksaklık yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan İstanbul'a karpuz götüren Abdulsamet Opçin idaresindeki 06 FH 8033 plakalı tır, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli 2. Viyadüğü üzerinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan karpuzlar otoyola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri iş makineleri ve personel yardımıyla yola dökülen karpuzları temizledi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, yapılan temizlik çalışmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Tır sürücüsü Opçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli çıkışında şiddetli yağışla karşılaştığını ifade ederek, "Yağış nedeniyle önümü görmekte zorlandım. Bu esnada normal hızımızla seyrederken tır bir anda kayarak bariyerlere çarptı." dedi.

Öte yandan önünde seyreden tırın bariyerlere çarptığını gören Yunus Demir idaresindeki 33 DKL 36 plakalı otomobil de bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazalarda yaralanan olmadı.


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