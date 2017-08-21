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Barselona saldırısının baş zanlısı öldürüldü

- Katalonya yerel polisi, Barselona'daki terör saldırısının baş zanlısı Ebu Yakup'un öldürüldüğünü doğruladı - Katalonya'daki iki terör saldırısının planlayıcıları olarak gösterilen 12 şüpheliden 8'i ölürken, 4'ü gözaltında tutuluyor

Barselona saldırısının baş zanlısı öldürüldü

BARSELONA (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin La Rambla Caddesi'nde 17 Ağustos'ta meydana gelen terör saldırısının baş şüphelisi olarak gösterilen 22 yaşındaki Fas uyruklu Yunus Ebu Yakup öldürüldü.

Katalonya yerel polisi "Mossos d'Esquadra", Barselona'ya 50 kilometre mesafedeki Subirats yerleşim yerinde yakalanan Ebu Yakup'un polisin açtığı ateşle vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

Verilen bilgilerde, telefonla yapılan ihbarın ardından Ebu Yakup'un bulunduğu yere operasyon düzenlendiği belirtildi. Ayrıca etkisiz hale getirilen zanlının üzerinde patlayıcı yüklü bir kemerin olduğu, bunun sahte olup olmadığına ilişkin bomba imha ekiplerinin çalışma yürüttükleri kaydedildi.

Fas uyruklu 22 yaşındaki Ebu Yakup'un, Barselona'nın La Rambla Caddesi'nde yaya yoluna girerek, 13 kişinin ölümüne 120 kişinin de yaralanmasına neden olan minibüsü kullanan kişi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 17 Ağustos'ta Barselona'da ve aynı günün gece yarısında Cambrils'de meydana gelen iki terör saldırısının planlayıcıları olarak gösterilen 12 kişiden 8'i ölürken, gözaltında sadece 4 şüpheli bulunuyor.

Saldırıların zanlılarından 2'si 16 Ağustos'ta Alcanar'daki hücre evinde meydana gelen patlamada, diğer 5'i Cambrils'deki polisin açtığı ateşte, son olarak Ebu Yakup da bugünkü operasyonda öldürüldü. Diğer 4 kişi ise 18 Ağustos'ta Barselona'nın Ripoll ilçesinde yapılan baskında gözaltına alınmıştı.

Katalonya yerel polisi, yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar ellerine geçen bilgilere göre saldırganların uzun bir süredir Alcanar'daki evde patlayıcı malzeme yaptıklarını ve aslında Barselona'da bir veya daha fazla yerde çok daha büyük çaplı saldırılar planladıklarını açıklamıştı.

Zanlıların, Alcanar'daki evde gaz kaçağından meydana gelen patlama nedeniyle büyük saldırı planını uygulayamadıkları ve kiraladıkları araçlarla yeni bir saldırı yaptıkları belirtilmişti.



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