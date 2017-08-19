Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Barselona'daki saldırıda yaralanan Eroğlu'ndan teşekkür mesajı

ANKARA (AA) - Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu, devletin her kademesinin gösterdiği refleksin kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkürlerini iletti.Eroğlu, Dışişleri kaynakları yoluyla paylaştığı...

Barselona'daki saldırıda yaralanan Eroğlu'ndan teşekkür mesajı

ANKARA (AA) - Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu, devletin her kademesinin gösterdiği refleksin kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Eroğlu, Dışişleri kaynakları yoluyla paylaştığı mesajda, "Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İlk defa başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Devletin her kademesi gösterdiği refleksle bizleri duygulandırdı. Saygılarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barselona'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Eroğlu ile telefonda görüşmüş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Barselona'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu'nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var." ifadelerine yer verilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BarselonaDışişleri BakanlığıEmre Eroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5