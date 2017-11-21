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Bartın açıklarında Rus gemisi sürüklendi

- Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 kişilik mürettebat, helikopterle kurtarıldı

Bartın açıklarında Rus gemisi sürüklendi

BARTIN (AA) - Karadeniz açıklarında sürüklenen Rus bayraklı demir yüklü gemide bulunan 6 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı "Nefterodoz 29" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.

Helikopterle kurtarılan 6 kişi, Bartın Limanı'na getirildi.


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