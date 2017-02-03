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Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması

- Örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen, aralarında eski iki öğretmenin ve bir ev hanımının bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın merkezli Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye getirilen zanlılardan 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında savcılık ek süre istedi ve emniyete geri gönderdi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen Ş.K, R.B ve Z.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

2 Şubat’ta, Bartın merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı.




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