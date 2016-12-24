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Bartın'da 11 aydır kayıp avcı için yeniden arama başlatıldı

- JÖAK ekipleri, ailesinin valiliğe başvurması üzerine 20 Ocak'ta Kocaçay'da kaybolan avcının bulunması için seferber oldu

Bartın'da 11 aydır kayıp avcı için yeniden arama başlatıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da 11 ay önce Kocaçay'da kaybolan avcının bulunması için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Kocaçay'da 20 Ocak'ta ördek avladığı sırada akıntıda kaybolan Remzi Akardere'nin (32) ailesi, yeniden arama yapılması için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bunun üzerine 16 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Çağlayan mevkisinde Akardere'yi arama çalışması başlattı.

JÖAK ekiplerinin, Akardere'nin bulunması amacıyla 3 gün boyunca 20 noktada arama yapacağı öğrenildi.

- "Allah büyüktür, ümidimizi kaybetmedik"

Çalışmaları izleyen Sezgin Akardere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin kaybolmasından 11 ay sonra yeniden arama başlatılması için valiliğe başvurduklarını söyledi.

Akardere, şöyle konuştu:

"Allah büyüktür, ümidimizi kaybetmedik. Kardeşim 20 Ocak'ta amcamın oğluyla ava gitmişti. Vurduğu ördeği almak isterken suya düşmüştü. Şu ana kadar sadece eldivenleri bulundu. Allah razı olsun devletimizden.

Başvurumuz üzerine devletimiz yanımızda oldu. Gerekli hassasiyeti gösterdi."

Yanaz köyü Kangahu Mahallesi'nde yaşayan Remzi Akardere, kuzeni Hüseyin Akardere (31) ile 20 Ocak'ta ördek avına çıkmış, vurduğu ördeği almak için girdiği Kocaçay'da akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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BartınJÖAKKayıp AvcıRemzi Akardere
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