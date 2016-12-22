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Bartın'da avlanırken fenalaşan genç öldü

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde avlandığı sırada fenalaşan genç, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Zeki Yörük (20), babası Hüseyin Yörük (45) ile Ulus ilçesi Eldeş köyü Çukur Samanlık mevkisindeki ormanlık bölgeye...

Bartın'da avlanırken fenalaşan genç öldü

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde avlandığı sırada fenalaşan genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zeki Yörük (20), babası Hüseyin Yörük (45) ile Ulus ilçesi Eldeş köyü Çukur Samanlık mevkisindeki ormanlık bölgeye avlanmaya gitti.

Zeki Yörük, avlandığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Oğlunun fenalaştığını gören baba Yörük'ün haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bu arada bölgenin karla kapalı olması üzerine İl Özel idaresi ve Ulus Belediyesi ekipleri, yol açma çalışması yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yörük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yörük’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BartınUlusZeki Yörük
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