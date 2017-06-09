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Bartın'da FETÖ davasında karar

- "Silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi - Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Bartın'da FETÖ davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski öğretmen tutuklu sanık Sefa Karataş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Karataş, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Karataş, "Örgütün şifreli haberleşme programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karataş için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


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