Bartın'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

BARTIN (AA) - Bartın'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 54 D 3214 plakalı kamyonet, İhsanoğlu köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Atılgan'a (53) çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atılgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atılgan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Atılgan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.
Sürücü A.Ç, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.