Bartın'da kayıp avcıyı arama çalışmaları

BARTIN (AA) - Bartın'da 11 ay önce avlanırken Kocaçay'da kaybolan kişinin bulunması için dün tekrar başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerince, Remzi Akardere'nin (32) bulunması için Potbaşı mevkisinde sürdürülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.
Kayıp avcının ağabeyi Sezgin Akardere, AA muhabirine, kardeşinin bulunması için yetkililerin gerekeni yaptığını söyledi.
Akardere, ekiplerin hassasiyetle yürüttüğü aramalardan sonuç çıkmasını temenni ettiğini belirtti.
Bartın'ın Yanaz köyü Kangahu Mahallesi'nde yaşayan Remzi Akardere, kuzeni Hüseyin Akardere (31) ile 20 Ocak'ta çıktığı av sırasında, vurduğu ördeği almak için girdiği Kocaçay'da akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ailenin Bartın Valiliğine başvurusu üzerine Ankara'dan gelen 16 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, dün 3 gün sürecek arama çalışmasını Çağlayan mevkisinde başlatmıştı.