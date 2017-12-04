BARTIN (AA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ile Çanakkale Destanını anlatan "Korkma" konulu tek kişilik oyun, Bartın’da sahnelendi.

Türkiye Gençlik Vakfı Bartın İl Temsilciliği (TÜGVA) tarafından düzenlenen ve Bartın Kültür Merkezinde sahnelenen, Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı, Milli Şair Akif’in hayatından bazı kesitler ve Çanakkale Destanının anlatıldığı tek kişilik oyunda duygu dolu anlar yaşandı.

TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Yücel Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak amaçlarının Milli Şair Akif’in hayatını genç nesillere daha iyi anlatabilmek olduğunu söyledi.



Etkinliği orta okul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak düzenlediklerini belirten Aydemir, "Tiyatro etkinliğimize tüm Bartın'daki okullardan öğrenciler gelerek katılma imkanı buldular. Burada asıl amacımız, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve onun idealleri uğrunda nasıl bir gençlik yetiştirebiliriz konusunda bir hedef tutturmaktır." diye konuştu.



Oyunun sonunda Yenilmez'e bir öğrenci tarafından Bartınspor atkısı hediye edildi.