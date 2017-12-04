Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Bartın'da "Korkma" sahnelendi

-TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Aydemir: - "Burada asıl amacımız, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlamak ve onun idealleri uğrunda nasıl bir gençlik yetiştirebiliriz konusunda bir hedef tutturmaktır"

Bartın'da

BARTIN (AA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ile Çanakkale Destanını anlatan "Korkma" konulu tek kişilik oyun, Bartın’da sahnelendi.

Türkiye Gençlik Vakfı Bartın İl Temsilciliği (TÜGVA) tarafından düzenlenen ve Bartın Kültür Merkezinde sahnelenen, Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı, Milli Şair Akif’in hayatından bazı kesitler ve Çanakkale Destanının anlatıldığı tek kişilik oyunda duygu dolu anlar yaşandı.

TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Yücel Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak amaçlarının Milli Şair Akif’in hayatını genç nesillere daha iyi anlatabilmek olduğunu söyledi.

Etkinliği orta okul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak düzenlediklerini belirten Aydemir, "Tiyatro etkinliğimize tüm Bartın'daki okullardan öğrenciler gelerek katılma imkanı buldular. Burada asıl amacımız, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve onun idealleri uğrunda nasıl bir gençlik yetiştirebiliriz konusunda bir hedef tutturmaktır." diye konuştu.

Oyunun sonunda Yenilmez'e bir öğrenci tarafından Bartınspor atkısı hediye edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet YenilmezBartınTiyatroTÜGVA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5