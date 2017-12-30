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Bartın'da otomobil işçi servisine çarptı: 16 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin yolcu almak için duran işçi servisine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesinden Bartın yönüne giden Mehmet Sümen (35) idaresindeki 74 DB 279 plakalı işçi servisi, Bayırdüzü...

Bartın'da otomobil işçi servisine çarptı: 16 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin yolcu almak için duran işçi servisine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesinden Bartın yönüne giden Mehmet Sümen (35) idaresindeki 74 DB 279 plakalı işçi servisi, Bayırdüzü köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen bir işçiyi almak için durdu.

Bu sırada aynı yönde giden İ.K. (48) yönetimindeki 25 LF 493 plakalı otomobil minibüse çarptı. Çarpmanın ardından minibüs devrildi.

Kazada sürücülerle devrilen minibüsteki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Arzu A, Bahri A, Esin K, Fahri A, Rafiye Ç, Fadime K, Nuray U, Aysel Ç, Eda.A, Döndü P, Hayriye Y, Serpil Y, Nurgül Ç. ve Türkan A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki otomobillerle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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