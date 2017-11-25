Bartın'da 'Prof. Dr. Nevzat Kor'a Saygı Günü' düzenlendi

BARTIN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Prof. Dr. Nevzat Kor'a Saygı Günü" programında, "Hocam, ilim adamı olarak muhteşem. Gerçekten çok büyük projelere imza attı kendisi. Eğer bugün Haliç kurtulmuşsa kendisinin sayesindedir. Hiç balık türü yaşamazken şimdi 48 tane balık türü var." dedi.

Eroğlu, Bartın Üniversitesi Kültür Merkezi'nde "Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü" kapsamında düzenlenen, "Prof. Dr. Nevzat Kor’a Saygı Günü" programında yaptığı konuşmada, bilime ve insanlığa hizmet vermiş kişiler ve kendisinin de hocası olan Nevzat Kor adına gerçekleştirilen etkinliğin takdire şayan olduğunu, bunun kendisini de duygulandırdığını söyledi.

Bilime ve insanlığa adanmış hayatları belirtmenin önemli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Dolayısıyla gelecek nesillerin, gururla anacakları güzel insanların ortaya çıkarılması lazım. Maalesef Türkçe'de bazı kelimeler unutuluyor. Bunlarda biri de 'vefa'. Vefa, İstanbul'da bir semtin adı olarak kalıyor. Vefa çok önemli. Hocamızı ne kadar anlatsak kelimeler yetmez. Ben özellikle bu çalışmanın devam etmesini diliyorum. Tabii ben hocamızı anlatacağım ama kendisi bir deryadır ve biz bir nebzesini anlatabiliriz." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okuduğu sırada Prof. Dr. Kor'un, Su Temini ve Kanalizasyon derslerine girdiğini belirten Eroğlu, aldığı ders sonrası kendisinin suya, su getirmeye karşı bir heves başladığını anlattı.

Kor ile olan anısını paylaşan Eroğlu, "Bir gün kendisi babama benden övgüyle bahsederek, 'İlim adamına ihtiyacımız var. Oğluna söyle de asistan olsun, öğretim üyesi olsun' dedi. Babam kendisinden o kadar çok etkilendi ve duygulandı. Tabii o zamanlar asistan maaşları çok düşük. Esnaflık yapan babam da 'Ben o zaman ölünceye kadar çalışayım maddi manevi destek vereyim. Oğlum da millete hizmet etsin' dedi. Ben de çok duygulandım ve bu vesileyle asistanlığa başladım." diye konuştu.

Kor'un, üniversitede çevre mühendisliği bölümü kurduğunu ve kendisinin her zaman büyük düşündüğünü dile getiren Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daima büyük planlıyor, büyük düşünüyor. Ben hocamdan büyük düşünmenin dışında dakikliği öğrendim. Bu dakiklik sayesinde ben de görev yaptığım üniversitelerde aynı dakiklikle hareket ettim. Öğrencilerim saatlerini ayarlarlardı. Bir de hocamdan, çok hızlı karar vermeyi öğrendim. Kendisinin prensipleri de vardı. Hocam, ilim adamı olarak muhteşem. Gerçekten çok büyük projelere imza attı kendisi. Eğer bugün Haliç kurtulmuşsa kendisinin sayesindedir. Hiç balık türü yaşamazken şimdi 48 tane balık türü var. Çok sayıda kitabı var. Araştırmalara çok önem verir, bizi de hep teşvik etmiştir. Biz şunu gördük. İmkansız diye bir şey yoktur. Şevkle, heyecanla, ihlas ve samimiyetle çalışınca olamayacak bir şey yok. En çok hoca yetiştiren, hocaların hocası Nevzat Kor'u alkışlıyorum."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da bir milletin varlığının sürdürülebilirliğinin bilime ve bilim insanına verilen önemle mümkün olduğunu ifade etti.

"Tarih bize şunu gösterdi ki ülkemizin toprakları bereketli topraklardır." diyen Uzun, şöyle devam etti:

"Sadece yer altı ve yer üstü kaynaklarından değil. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarihe istikamet çizen, insan yetiştirme noktasında da son derece bereketli topraklardır. Biliyoruz ki eğer bugün buradaysak öz güven içerisinde başımız dik bir şekilde geleceğe umutla bakıyorsak bu değerli insanlarımızın katkısı büyüktür. İş bu noktada farkındalığımızı arttırmak, yeni El Cezeriler, Yusuf Has Hacibler, Uluğ Beyler ve İbn-i Sinalar yetiştirmek için günümüzün yaşayan değerlerini, geleceğimizin teminatı gençlerimizle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin geçmişten aldıkları güçle adımlarını daha sağlam atmalarını istiyoruz. Bugünleri muhafaza etmeleri, bu seviyeleri çok daha yukarı taşımaları için bunun gibi etkinliklerimizle gençlerimize bazı mesajlar veriyoruz. Onlardan, vazifelerinin ülkelerine hizmet etmek olduğunu bilmelerini, öz güvenli olmalarını ve başarmak için azmetlerini diliyoruz. Ondan sonra geriye tevekkül etmek kalıyor."

Uzun, "Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü" kapsamında ilk olarak mahrumiyet içinde geçen yılların tüm olumsuzluklarına rağmen nefsini küçültüp hedeflerini büyüten ve azmiyle herkese örnek olabilecek Prof. Dr. Kor'u anlamak, başarılarla sürdürdüğü meslek hayatında yaptıklarının gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Uzun, şöyle devam etti:

"O, naif yüreğinde yaşayan düşünceleriyle Türkiye'nin daha iyi bir noktaya ulaşması, büyük ve daha güçlü bir Türkiye olması için mücadele vermiş, insanlarımızın refahı, sağlığı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için durmadan çalışmış. Ülkemizde ilk çevre mühendisliği bölümünü kurarak hocaların hocası olmuş Sayın Kor'un insanlığı kuşatan ve kucaklayan gönlüyle bütün derdi, ülkeyi sarıp sarmalayacak bir vizyona ulaştıracak insanlar yetiştirmek olmuş. Yetiştirdiği öğrenciler, üst düzey bürokrat, rektör, siyasetçi ve hatta bakan olarak ülkemizin yönetiminde söz sahibi olmuştur. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır."

Bakan Eroğlu'nun hat sanatı işlemeli cam tablo hediye ettiği Prof. Dr. Nevzat Kor da Rektör Uzun'a teşekkür ederek, duygulu ve heyecanlı anlar yaşadığını anlattı.

Etkinlikte, aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Bakan Eroğlu'nun röportajlarıyla birlikte 30 kişinin yer aldığı belgesel film de gösterildi.

Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bazı üniversite rektörleri, öğretim üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Selim Bostancı