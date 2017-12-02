Bartın'da sahte para soruşturması

BARTIN (AA) - Bartın'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bartın kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekiplerince takibe alındı.



İstanbul'dan gelerek piyasaya sahte 12 bin lirayı sürmeye çalışan şüpheli ekiplerce yakalandı.



Ekipler tarafından üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 120 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirilen M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce aynı suçtan dolayı arama kararı çıkarılan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.