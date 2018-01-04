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Bartın'da sis

- Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bartın'da sis

BARTIN (AA) - Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi.

Bu arada kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak ilerlediği görülürken, kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Görüş MesafesiSisSürücüUlaşım
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