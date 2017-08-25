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Bartın'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da su kuyusuna düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kümesler köyünde Rasim Örs'e ait inek, yaklaşık 4 metrelik su kuyusuna düştü. İneğini...

Bartın'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da su kuyusuna düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kümesler köyünde Rasim Örs'e ait inek, yaklaşık 4 metrelik su kuyusuna düştü.

İneğini su kuyusunda gören Örs, durumu AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ve su kuyusuna inen ekipler, halata bağladıkları ineği, vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çekerek kurtardı.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan inek, sahibi Rasim Örs'e teslim edildi.

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BartınInekSu Kuyusu
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