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Bartın'da şüpheli ölüm

- Samanlıkta bir kadının cesedi bulundu

Bartın'da şüpheli ölüm

BARTIN (AA) - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir kadın, samanlıkla ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde ikamet eden Asiye Akın'dan (68) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce Akın'ın bulunması için dün gece geç saatlere kadar ormanlık alanda arama yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Akın, bugün tekrar başlayan aramalarda kendilerine ait samanlıkta hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri, Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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BartınÖlümşüpheli
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