Bartın'da trafik kazası: 1 ölü

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın istikametine giden Fuat Y’nin kullandığı 34 RP 4288 plakalı otomobil Kutlubey Yazıcılar köyü mevkisinde yolun karşına geçmek isteyen Dursun Karayel'e (57) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Karayel'in, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Fuat Y, gözaltına alınırken, Karayel'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.