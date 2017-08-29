Bartın'da trafik kazası: 6 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasra’dan Bartın istikametine giden Cengiz Demirhan idaresindeki 74 DG 759 plakalı otomobil, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Veysel Uzun yönetimindeki 74 BY 974 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Firdevs, Behçet, Güler ve Yiğit Kerem yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler de itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.