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Bartın'da uyuşturucu operasyonları

- Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu operasyonları

BARTIN (AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kentte gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise 120 gram esrar ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Haklarında idari işlem yapılan 3 şüpheli ise emniyetten salıverildi.

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GözaltıOperasyonTutuklamaUyuşturucu
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