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Bartın’da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Bartın’da uyuşturucu operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kozcağız beldesinde İstanbul'dan geldiği öğrenilen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, arabadakilerin üstünde yaptığı aramada, 492 adet extacy uyuşturucu hap ile 3,68 gram kubar ele geçirdi, R.G. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarılıkları mahkemece tutuklandı.

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