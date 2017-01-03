Bartın'daki cinayet davası

BARTIN (AA) - Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünde ağabeyini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Soner Pehlivan ve tanıklar katıldı.

Sanık Pehlivan, olayın gerçekleştiği sırada, ağabeyi Taner Pehlivan ve annesi Hatice Ünal ile evde olduğunu anlatarak, ağabeyinin alkollü olduğunu ve alacağı olan birileri ile telefonla konuşmasında sinirlendiğini daha sonra kendisine dönerek "Sen neden alacaklarımızı istemiyorsun" demesi üzerine tartışma çıktığını iddia etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyinin, annesine ve kendisine çakı bıçağı ile saldırdığını öne süren Pehlivan, "Ben olay anında tam takip edemedim zannedersem, annemin ayağına bıçakla vurdu. Daha sonra ben annemi dışarı çıkarttım. Bu tekrar elinde bıçakla bizi kovalamaya devam etti. Bahçeden aşağı doğru kaçmaya başladım. Evden kaçarken kendi telefonumu alıyorum diye ağabeyimin telefonunu almışım yanlışlıkla. Telefonla jandarmayı aradım, jandarmaya 'Ağabeyim elinde çakı bıçağı ile bizi kovalıyor.' dedim. Jandarmayı aradıktan sonra komşunun evine geçtim." diye konuştu.

- "Anneme doğru elindeki bıçakla koşuyordu"

Savunmasında, annesiyle komşularında bir saat oturduklarını ve jandarmanın gelmesini beklediklerini ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Anneme "En azından babaannemlerin evine geçelim, orada kalırız. Eve gidersek tekrar tartışma çıkacak.' dedim. Biz babaannemlerin evine geçtik. Biz de benim 6 yaşında olan Zonguldaklı yeğenim vardı, annem onu eve almaya gittiği esnada ağabeyim tekrar annemin eve doğru gittiğini görünce elindeki bıçakla üzerine doğru koşmaya başladı. Ağabeyim, anneme yaklaştığı için ben de korktum ve silahı aldım evden çıktım. Ağabeyime durmasını söyledim, durmadı. Yanında yeğenim de vardı 100 metre falan ilerisinde annem yeğenimi alacaktı. Ağabeyime 'dur' dediğimde bana küfürler saydı 'gel bakalım kim kimi öldürüyor' falan dedi. Hem benimle bu şekilde tartışıp hem de anneme doğru elindeki bıçakla koşuyordu. Benle ağabeyim arasındaki mesafe 50 metre vardı. Annemi yaralamasından korktuğum için bir el havaya ateş açtım. Ağabeyime 'dur' dedim gelme daha sonra nişan bile almadan bir el daha ateş ettim. Ağabeyimin yere düştüğünü gördüm, panikledim. Olay yerinden ayrıldım. Saat gece 00.00'a kadar okulun orada durdum. Daha sonra jandarma beni aradı, bana yerimi sordular bende yerimi söyledim."

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Akağaç köyünde 2 Ağustos 2016'da Taner Pehlivan (22) ile ağabeyi Soner Pehlivan arasında tartışma çıkmıştı. Soner Pehlivan'ın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralanan ağabeyi Taner Pehlivan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Soner Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.