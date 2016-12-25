Bartın’daki cinayet

BARTIN (AA) - Bartın’da babasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Bakır’ın (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Bartın Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Bartın merkeze bağlı Akpınar köyünde dün akşam meydana gelen olayda Hasan Bakır ile babası Recep Bakır (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Hasan Bakır, evinde bulunan av tüfeğiyle babası Recep Bakır’ı üç el ateş ederek öldürmüştü.