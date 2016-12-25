Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Bartın’daki cinayet

BARTIN (AA) - Bartın’da babasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Bakır’ın (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı....

Bartın’daki cinayet

BARTIN (AA) - Bartın’da babasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Bakır’ın (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bartın Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bartın merkeze bağlı Akpınar köyünde dün akşam meydana gelen olayda Hasan Bakır ile babası Recep Bakır (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Hasan Bakır, evinde bulunan av tüfeğiyle babası Recep Bakır’ı üç el ateş ederek öldürmüştü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BartınCinayetHasan Bakır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.