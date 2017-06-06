Bartın'daki FETÖ davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski öğretmen tutuklu sanık Gazanfer Tafracı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.
Tafracı, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri sürdü.
Talimatla Bank Asya’ya para yatırmadığını iddia eden Tafracı, "Terör örgütü üyesi değilim, ByLock indirmedim ve kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Vatanıma milletime ihanet etmedim." diyerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.