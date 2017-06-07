Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1'i tutuksuz 5'i tutuklu 6 eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık, Müjgan Akın ile tutuklu sanıklar, Öztürk Akın, İdris Dıraz, Bahadır Fidan, Mevlüt Göçük, Yusuf Özdemir ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Fidan, mahkemedeki savunmasında, devletin izni olmadan faaliyet gösteren hiçbir dernek ve kuruluşa kayıt olmadığını söyledi.

Talimat ile Bank Asya’ya para yatırmadığını iddia eden Fidan, "Her Türk vatandaşı gibi benim de yasal olarak faaliyet gösteren bir bankada param var. Bu bankadaki para, kızım dünyaya geldiğinde tanıdıklarımızın kızımın doğumu için hediye olarak getirdiği altınların parasıdır. Heyetten tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklardan tutuksuz yargılanan Müjgan Akın da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ifade ederek, “Ben hiçbir şekilde bu programı kullanmadım. Ağabeyim bu yapının dershanelerinde öğretmenlik yapıyordu. Bize ziyarete geldiğinde belki de o yüklemiş olabilir." diye savunma yaptı.

Hakim karşına çıkan diğer sanıklar da silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki tanıkların dinlenilmesi ve sanıkların tutukluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.