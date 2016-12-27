Bartın'daki hayvan hırsızlığı iddiası

BARTIN (AA) – Bartın'da hayvan hırsızlarına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç, E.S, M,Ç, E.Ç ve İ.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova mevkisinden bir araca yükledikleri 5 büyükbaş hayvanı Kastamonu'ya satmaya götürdüğü belirlenen H.Ç, E.S, M,Ç, E.Ç ve İ.A'yı dün gözaltına almıştı.