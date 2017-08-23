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Bartın'daki sağanak

- Kurucaşile Belediye Başkanı Sayın: - "Herhangi bir can kaybımız yok, maddi hasarımız var ve hasar tespit çalışmalarına da başladık"

Bartın'daki sağanak

BARTIN (AA) - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili sağanak nedeniyle oluşan selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu bazı işyerleri ve evleri su basarken, oluşan hasar sabah saatlerinde daha net ortaya çıktı.

İş yerleri çamurla dolan vatandaşlar, temizlik çalışmalarına başladı. Karayolu üzerindeki birçok köyde de toprak kaymaları ve heyelan meydana gelirken, Uğurlu köyü mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle kapanan Bartın-Kurucaşile karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kurucaşile Belediye Başkanı Zihni Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde ilçede yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçe merkezinden geçen ve ıslah çalışmaları devam eden derenin taşması sonucu 12 iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Sayın, şunları kaydetti:

"Bartın-Kurucaşile yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, bu yol trafiğe açıldı. Yine dün akşam saatlerinden bu yana ilçeye elektrik verilemiyordu o sorun da çözüldü. Şu anda en büyük sıkıntımız su borularının patlaması sebebiyle ilçe şebekesinde su olmaması. En kısa zamanda sorunun çözülmesi için çalışmalarımız sürüyor. Herhangi bir can kaybımız yok, maddi hasarımız var ve hasar tespit çalışmalarına da başladık."

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