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Bartın'dan Halep'e yardım

- Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Bartın Temsilciliğince toplanan giysi ve gıdaların bulunduğu tır, Halep'e uğurlandı

Bartın'dan Halep'e yardım

BARTIN (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Bartın Temsilciliğince Halep için toplanan yardım malzemeleri, Hatay'a gönderildi.

Derneğin Bartın temsilcisi Özcan Yüzlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın Suriye'de yaşanan katliamı, sadece televizyon ekranlarından izlemekle yetindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve batı dünyasının, Esed'in Halep'te gerçekleştirdiği katliama karşısında tepkisiz kaldığını belirten Yüzlü, "Zalimlerin Suriye'ye, Halep'e uyguladıkları zulüm ile başta Esed'in zalim ordusu, iş birlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan nasibini alamamışlardır." ifadesini kullandı.

Suriye'de katledilen 500 bin kişi ile göçe sürüklenen 7 milyon insanın, Ümran bebek, Aylin bebeğin insanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmediğine dikkati çeken Yüzlü, şunları kaydetti:

"Yardımeli derneği olarak, 'Suriye'de, Halep'te bunlar yaşanmamalıydı' dedik. Dünya insanlığının vicdanını harekete geçirmek için var gücümüzle bu feryadı duyurmaya çalıştık ve işte bugün vicdan sahibi vatandaşlarımızla, bağışçılarımızla, gönüllülerimiz ve temsilcilerimizle el el vererek büyük bir gayretle oluşturduğumuz insani yardım konvoyumuzu, Hatay Reyhanlı'ya ulaştırmak için gönüllüler olarak buradayız.”

Basın açıklamasının ardından giysi ve gada taşıyan tır, Hatay'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
BartınHalepYardım
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