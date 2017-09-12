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Barzani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi'yi kabul etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin eski Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'yi Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda kabul ettiği bildirildi. Barzani'nin ofisinden yapılan...

Barzani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi'yi kabul etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin eski Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'yi Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda kabul ettiği bildirildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada ikilinin görüşmede, "bölgenin siyasi ve güvenlik durumu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Musul'un geleceğine ilişkin endişeler ve DEAŞ sonrası süreci" ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada Barzani ve Allavi'nin, Irak'taki siyasi süreç ve önündeki engelleri masaya yatırdıkları kaydedildi.

Görüşmenin diğer bir bölümünde ise tarafların 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum ile Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler üzerinde görüş alış verisinde bulundukları aktarıldı.



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Anahtar Kelimeler:
BarzaniErbilIrakReferandum
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