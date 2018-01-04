Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay'ı kabul etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve beraberindeki heyeti başbakanlık konutunda kabul ettiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Karaçay'ın, görüşme sırasında Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilip kalkındırılmasının önemine değinip, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusunda Türkiye'nin destek ve çaba harcamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

Açıklamada Barzani'nin ise Türkiye ile ilişkilerine çok önem verdiklerini, IKBY'nin 1991 yılında Baas Rejimi'ne karşı başlattığı başkaldırı öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin her zaman kötü günlerde yanlarında olup kendilerine destek verdiğini söylediği belirtildi.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusuna da değinen Barzani'nin, Türkiye'nin Irak ve IKBY'nin önemli bir komşusu olduğunun altını çizdiği, her iki taraf arasındaki sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini ilettiği aktarıldı.

Son olarak Barzani, Erbil'deki yeni görevi dolayısıyla Karaçay'ı tebrik edip, başarılar dilediği kaydedildi.



