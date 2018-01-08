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Barzani'den "Türkiye ile iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz" açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile eskisi gibi iyi ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirtti. Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin...

Barzani'den

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile eskisi gibi iyi ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirtti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"İki taraf arasındaki diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Ankara ziyareti için belirlenmiş bir takvim yok. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet."

- "Bağdat henüz maaşları göndermedi"

Irak merkezi hükümetiyle aralarındaki ihtilafların ortadan kaldırılması ve sorunların çözüme kavuşturulması için Bağdat ile diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Barzani, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un iki hafta önce gönderdiği uzlaşı mektubuna "Bağdat'ın hazır olması halinde masaya oturabilecekleri" yanıtını verdiklerini ifade etti.

IKBY'de ödenemeyen memur maaşları meselesine de değinen Barzani, Bağdat yönetiminin bölgedeki 1 milyon 400 bin memurun maaşlarını henüz göndermediğini vurguladı.

Barzani, merkezi yönetimin şimdiye kadar çiftçilere de herhangi bir ödeme yapmadığını dile getirdi.

- Tuzhurmatu'daki olaylara ilişkin inceleme "iyi bir gelişme"

Barzani, Irak Meclisi'nin bugünkü olağan oturumda alınan "merkezi hükümete bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon sırasında Salahaddin'in Tuzhurmartu ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin inceleme başlatılması" kararını "iyi bir gelişme" olarak değerlendirdi.

IKBY Başbakanı, söz konusu operasyonun başladığı günden şimdiye kadar geçen sürede o bölgede meydana gelen tüm hak ihlallerinin kapsamlı biçimde incelenip soruşturulması gerektiğini ifade etti.

- Kerkük Valisi'nin belirlenmesi için toplantılar devam edecek

Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri ile bir araya geldiği dünkü toplantıda Kerkük'e yeni bir Kürt valinin seçilmesi konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine Barzani, şunları kaydetti:

"KYB ile dünkü toplantımızda bu mevzuyu görüştük. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca varmadık. Toplantılar devam edecek."



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Anahtar Kelimeler:
ErbilIKBY BaşbakanıNeçirvan Barzani
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