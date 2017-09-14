Barzani'ye, referandumun ertelenmesi için alternatif sunuldu

DUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi değerlendirileceklerini bildirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı'nın Musul'un doğusundaki terör örgütü DEAŞ ile mücadele koordinasyon merkezinde ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere Büyükelçisi Frank Baker ile referandumu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında misafir heyetin Barzani'ye 25 Eylül tarihindeki referandumun ertelenmesi için alternatif sunduğu kaydedildi.

Buna karşılık Barzani'nin yapıcı diyaloğu olumlu karşıladığı ancak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi Kürt siyasi parti temsilcileriyle değerlendirip, bu konudaki fikirlerini kısa sürede açıklayacaklarını bildirdiği aktarıldı.

Barzani'ye sunulan alternatifin detaylarına açıklamada yer verilmedi.











