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Başakşehir'de banka soygunu

- Banka şubesine gelen maskeli 3 kişi, çalışanları silahla tehdit edip yaklaşık 3 bin 500 lira alarak kaçtı

Başakşehir'de banka soygunu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir 5. Etap'ta bir banka şubesine gelen maskeli 3 kişi, çalışanları silahla tehdit edip yaklaşık 3 bin 500 lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki banka şubesine gelen maskeli 3 kişi, çalışanları silahla tehdit etti. Yaklaşık 3 bin 500 lira alan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı.

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Banka şubesindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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