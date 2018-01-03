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Başakşehir'de tır yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Hasan Demirdaş, 34 JNH 84 plakalı tır ile TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giderken, Mahmutbey Gişeleri yakınlarında, aracından...

Başakşehir'de tır yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasan Demirdaş, 34 JNH 84 plakalı tır ile TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giderken, Mahmutbey Gişeleri yakınlarında, aracından duman çıktığını gördü.

Demirdaş, tırı yolun kenarına park ederek, dumanın çıktığı yeri kontrol ettiği sırada, aracın motor bölümü bir anda alev aldı.

İtfaiye ekiplerini çağıran Demirdaş kendisi de yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana gelen tırın, bir kargo şirketine ait olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTIRYangın
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