Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Cemal Çelik'in...

Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Cemal Çelik'in (47) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen servis midibüsü çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobildekiler ile midibüs sürücüsü sıkıştı. Çelik ile yaralılar, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5