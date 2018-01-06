Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Cemal Çelik'in (47) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen servis midibüsü çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobildekiler ile midibüs sürücüsü sıkıştı. Çelik ile yaralılar, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralıların Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.