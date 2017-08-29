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Başakşehir'deki yol verme kavgası

- Adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı

Başakşehir'deki yol verme kavgası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, yol verme nedeniyle çıkan kavgada iş yeri ve araçlara zarar verip 3 kişiyi darbettikleri iddia edilen 7 kişi tutuklandı.

Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başakşehir'de 26 Ağustos'ta bir sanayi sitesinde yol verme yüzünden çıkan kavgaya karışan bir grup, silahla ateş açarak bazı iş yerlerine ve araçlara zarar vermiş, 3 kişiyi de darbettikten sonra kaçmıştı.

Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamıştı.

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