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Başarı belgesi getiren öğrenciye ücretsiz tıraş

- Siirt'te bir erkek kuaförü, takdir veya teşekkür belgesi getiren öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Başarı belgesi getiren öğrenciye ücretsiz tıraş

SİİRT (AA) - Siirt'te bir erkek kuaförü, takdir veya teşekkür belgesi getiren öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Merkez Kooperatif Mahallesi'nde kuaförlük yapan Uğur Toprak, dükkanının önüne astığı ilanla başarılı ilk ve ortaokul öğrencilerini bedava tıraş edeceğini duyurdu.

Bunun üzerine takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler, dükkanda yoğunluğa neden oldu. Toprak, dükkanda kuyruk oluşturan ve sıra bekleyen öğrencileri, pasta ve meyve suyu ikram ettikten sonra tıraş etti.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri mutlu etmek için böyle bir uygulama başlattıklarını, başarı belgesi getiren bütün öğrencileri tıraş edeceklerini söyledi.

Uygulamaya yoğun ilgi olduğunu dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Eğitime destek amaçlı başlattığımız kampanyada ders notları düşük olduğu için kampanyamızdan faydalanamayan öğrencilerin bir sonraki dönem teşekkür, takdir belgesi getirdiğini gördüm. Bir hafta sürecek kampanyada amacım, öğrencileri gelecek yıla motive ederek eğitime katkı sağlamaktır."

6. sınıf öğrencisi Emin Yılmaz da böyle bir uygulamayı duyunca tıraş olmak için dükkana geldiğini belirterek "Başarı belgesi aldığım için mutluyum. Böyle güzel bir kampanya da bizi ayrıca mutlu etti. Başarı belgesi alan arkadaşlarımızla geldik, hepimiz sırayla tıraş olduk. Kampanyayı başlatan Toprak ağabeyimize teşekkür ediyoruz." dedi.


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