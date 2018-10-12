İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, "Abdi İbrahim’e ilk geldiğimde başkanım dedi ki 'Süha, hata yapabildiğin kadar hata yap. Hata yapmaktan korkarsan iş yapamazsın.' Hata yapma özgürlüğü çok güzel bir şey." dedi.



Taşpolatoğlu, İstanbul Gençlik Platformu'nun Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Başarısızlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, başarı ve başarısızlığın bugün daha çok okul ve iş hayatı için düşünüldüğünü ifade eti.

Başarının aslında mutlulukla ilgili olduğunu belirten Taşpolatoğlu, "Yaptığınız işten mutlu oluyorsanız başarılısınız." dedi.

Kendisinin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından mimarlık okumaya karar verdiğini, aslında mimar da olmak istemediğini ifade eden Taşpolatoğlu, şöyle konuştu:

"O dönemde ne yapacağıma karar veremiyordum. Doktorluk yapmaya devam edebilirdim. Muhtemelen ihtisas sınavını kazanamayacaktım. Kazansam bile iyi bir doktor olamayacaktım. Şunu fark ettim ki bazen ne yapacağını bilmemek, ne yapacağını bilmek kadar önemli. Başarısız bir doktor olduğum için sektör değiştirdim ve keyif alarak çalıştığım ilaç sektöründeyim şu anda."





- "Umarım, hepimizin hayatta hata yapma şansı olur"





Süha Taşpolatoğlu, gençlere hitaben, "Hayatınızı, çevrenizi sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İş hayatı hayatınızın amacı değil, aracı..." ifadelerini kullandı.



Başarısızlıklardan ve başarısızlıkların anlatılmasından korkulmaması gerektiğini belirten Taşpolatoğlu, "Ben Abdi İbrahim’e ilk geldiğimde başkanım dedi ki 'Süha, hata yapabildiğin kadar hata yap. Hata yapmaktan korkarsan iş yapamazsın.' Hata yapma özgürlüğü çok güzel bir şey. Umarım, hepimizin hayatta hata yapma şansı olur. Bazen başarısızlık dediğimiz şeyler bir sonraki hamlede yeni başarılarımızın ilk adımı olabilir." şeklinde konuştu.





- "Rusça ve Çince öğrenin" tavsiyesi





Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel de öğrencilere, yaz tatillerinde çalışmalarını önerdi.

Öncel, "Maalesef 24 yaşında işe başlıyor arkadaşlar, fotokopi çekmeyi bilmiyorlar. Excel’de bir görev veriyorsunuz, yapamıyor. O nedenle hangi iş dalındaysanız o iş dalında iş bulmaya çalışın. Mümkün değilse perakendede bir şeyler öğrenmeye çalışın. Okul zamanında da en az yarı zamanlı olarak çalışırsanız en az okulda öğrendiğiniz kadar bilgi ve tecrübeyi edinirsiniz." diye konuştu.

Yabancı dil öğrenmenin günümüz mobil teknolojileriyle oldukça pratik hale geldiğini ifade eden Öncel, gençlere "dünya vatandaşı" olma doğrultusunda Rusça ve Çince öğrenmelerini tavsiye etti.





- "Fenerbahçe Cumhuriyeti’ reklam tabelamız sakıncalı bulundu"





Sinan Öncel, kendisinin kurduğu Twigy marka terliklerin ülke spor dünyasında dikkati çektiğini, başarılı ve "şanslı" reklam içerikleriyle öne çıktıklarını belirterek, "Fenerbahçe Stadı’nın karşısına astığımız 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' reklam tabelamız sakıncalı bulundu. Savcılıkta bununla ilgili ifade verdim. Allah’tan savcılar Fenerbahçeliydi. 'Güzel ama sen yine de böyle şeyler yapma.' dediler." ifadelerini kullandı.

Öncel, iş dünyasında başarı için "sürüden ayrılmak" gerektiğini vurgulayarak, "Telefonlarınızla fazla oynamayın, vakit kaybetmeden yazları çalışın, okul döneminde yarı zamanlı çalışmaya gayret edin. 'Hazırım, bana ne görev vereceksiniz?' diye bekleyin. Kenarda köşede durarak rekabetten sıyrılamazsınız." şeklinde konuştu.







- "Hayatta sağlık dışında hiçbir şeyin çok aciliyeti yok"





Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise Ankara'da yaşayan bir memur ailenin çocuğu olduğunu, hayallerinden hiçbir zaman ödün vermediğini ifade ederek, milli sporcu bursuyla ABD'de "yüzme sporcusu" olarak eğitim gördüğünü, ABD'de sporcu olarak okurken çok yorucu zamanlar geçirdiğini anlattı.

Saran, şöyle devam etti:

"Okuldan sonra Türkiye'ye döndüm. Bir iş adamına zamanında hayallerimi anlatmıştım. Bana 'Oğlum biraz gerçekçi ol, bırak bu saçmalıkları...' demişti. Şimdi geldiğim nokta, o iş adamına kapak oldu. O nedenle arkadaşlarımıza diyorum ki, hayallerinizi kurun ve asla onlardan vazgeçmeyin. Bir de şunu söylemem gerekir; hayatta sağlık dışında hiçbir şeyin çok aciliyeti yok. Kendinizi çok germeyin, bir parça rahat olun."





- "Hırsınızı asla kaybetmeyin"





Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, 45’inci yılında olduğu iş hayatı boyunca çok çetrefilli işleri yapma sorumluluğunun kendisine verildiğini, bunun kendisine sorun çözme becerisi kazandırdığını söyledi.



Acar, gençlere, "Sizler kendi başarı hikayenizi kendiniz yazacaksınız. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve hırsınızı da asla kaybetmeyin." dedi.







- Darende’nin Ayvalı köyünde Oyuncak Kütüphanesi kuruldu





İstanbul Gençlik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Coşar da 7 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla Küçük Eller Büyük Hayaller, Hayal Atölyesi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi çeşitli sosyal sorumluluk projelerini organize ettiklerini belirterek, Başarısızlık Zirvesi’nin gelirleriyle Malatya Darende’nin Ayvalı köyünde Oyuncak Kütüphanesi kurduklarını bildirdi.



