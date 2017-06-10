Başbakan May Londra'da protesto edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de önceki gün yapılan erken genel seçimin ardından hükümet kurmak için çalışan İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'da protesto edildi.

Sosyal medya platformları üzerinden organize edilen protesto çerçevesinde çok sayıda kişi parlamentonun önündeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren ve her yaş grubundan vatandaşın destek verdiği ancak özellikle genç nüfusun yoğun ilgi gösterdiği protestoda, May'in hükümet kurmak için desteğini aradığı Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisinin (DUP) politikaları eleştirildi.

Aşırı sağcı DUP'un özellikle kadın ve LGBT haklarına yönelik muhafazakar tutumunu eleştiren katılımcılar, gösteride, "May gitmeli" ve "Muhafazakarlar defolun" gibi sloganlar atarken, ellerinde de üzerinde, "Bir Muhafazakara asla güvenme", "Muhafazakar yönetime karşı koyun" ve "Muhafazakarları kovun" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoda bazı göstericilerin meydanın yakınında bulunan Başbakanlık binasına doğru gittiği ve sloganlarını binanın önünde attığı görüldü.

Gösteride ayrıca Başbakan Theresa May'i yalancılıkla suçlayan ve erken genel seçime bir hafta kala ülkede en çok indirilen parçalar listesinde bir numaraya yerleşen "Yalancı Yalancı" adlı şarkıyı çalan protestocular, meydanda dans etti.

Ülkede önceki gün yapılan erken genel seçimde Başbakan Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili sayısı 330'dan 318'e düşmüştü.

Partisi parlamentoda tek başına hükümet kurmak için gereken 326 milletvekili sayısına ulaşamayan May, dün Kraliçe 2. Elizabeth ile Buckingham Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından Kraliçe'den hükümet kurmak için yetki aldığını ve bunun için de DUP'un desteğiyle bir azınlık hükümeti kuracağını bildirmişti.