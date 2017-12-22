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Başbakan Orban'dan AB'ye Polonya tepkisi

- Macaristan Başbakanı Orban: - ''Eğer birisi Polonya'ya saldırırsa bu tüm Orta Avrupa'ya saldırdığı anlamına gelir''

Başbakan Orban'dan AB'ye Polonya tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'nın, Avrupa Birliği'ndeki (AB) oy hakkının elinden alınması sürecini başlatan AB Komisyonuna tepki gösterdi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Polonya-AB krizi ve gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklama yaptı.

Orban, AB Komisyonunun, Polonya'daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü prensibine aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce hiçbir üyeye uygulamadığı cezalandırma olan AB'de oy hakkının elinden alınması sürecini başlatmasına tepki gösterdi.

Ülkesinin Polonya ile dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Orban, ''Eğer birisi Polonya'ya saldırırsa bu tüm Orta Avrupa'ya saldırdığı anlamına gelir.'' dedi.

AB'nin Polonya'ya karşı başlattığı sürecin doğru olmadığını ve Polonya'sız Orta Avrupa'nın güçlü olamayacağını savunan Orban, Polonya ve Macaristan'ın göçmen konusunda da hemfikir olduğunu kaydetti.

Sığınmacı krizine ilişkin de açıklamalar yapan Orban, karışık toplumlu Avrupa'nın oluşmasını isteyen partilerin düzenlenen seçimlerde sürekli güç kaybederek zayıfladığını öne sürdü.

Orban, Vişegrad Dörtlüsü'nün (V4: Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) İtalya'ya deniz sınırlarını koruması ve sığınmacıları durdurması için ciddi oranda maddi yardımda bulunacağını söyledi.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 20 Aralık'ta AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu olarak Polonya'da hukukun üstünlüğünün ciddi ihlal edildiği sonucuna vardık. AB Komisyonu olarak Polonya'ya yönelik 7. madde prosedürünü yürürlüğe koymaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.


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MacaristanMacaristan Başbakanı Viktor OrbanPolonyaPolonya-AB Krizi
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