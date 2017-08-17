Başbakan Yardımcısı Akdağ: DASK'la ilgili bir çalışma yürütüyoruz

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Kızılayı tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneli"nde konuştu.

Marmara Depremi'nde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ, bir afet olduğunda etkin müdahaleyi kuvvetlendirmeye çalışacaklarını kaydederek, afet sonrasında da yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temin edecek adımları atacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde afetler konusunda attıkları ilk adımlardan birinin, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) hayata geçirmek olduğunu anımsatan Akdağ, AFAD'ın kuruluş tartışmalarına da aktif olarak katıldığını, 2-3 sene bu konunun yoğun şekilde konuşulduğunu aktararak, geçmişte İçişleri Bakanlığının içinde Sivil Savunma'nın, Afet İşleri'nin olduğu parçalı bir yapı olduğunu, bunun Başbakanlık çatısı ve otoritesi altında birleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

"AFAD ile mutlaka itfaiye beraber çalışacak"

AFAD'ın bu süreçte ortaya çıktığına değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün şunu biliyoruz ki afetlerle ilgili 3 ana meselenin ikincisi olan afete müdahale konusunda, birincisi olan hazırlık konusunda ve üçüncüsü olan yaraları sarma konusunda artık AFAD çok önemli ve başat bir koordinasyon rolü oynayabiliyor. Önümüzdeki günlerde bunu kuvvetlendireceğiz. Bu mücadele yalnızca AFAD'ın işi değil. Hatta AFAD'dan ziyade belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Kızılayın üstlenmesi gereken vazifeler var. Ancak bütün bunların bir orkestra hassasiyetiyle aynı anda, aynı eseri ortaya koyması gerekiyor. İşte AFAD burada orkestra şefliği görevi görecek bir kurumdur. Biz AFAD'ı bu şekilde geliştirmeye devam edeceğiz."

Akdağ, "Bir deprem sırasında ve sonrasında müdahaleyle alakalı toplumda gönüllülüğün ciddi şekilde artırılması gerektiğine inanıyorum. Elbette AFAD'ın kurtarma ekipleri olacak ama önümüzdeki günlerde AFAD ile mutlaka itfaiye beraber çalışacak. Bütün dünyada itfaiye ekipleri bu işin parçası." şeklinde konuştu.

"Sigortalı bina sayısı artırılacak"

DASK sigortasının da yeterince çalışmadığının bilindiğini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Aktif biçimde sigortalı ev sayısının yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili hükümet nezdinde bir çalışma yürütüyoruz. Bir şekilde sigortalanmış ev sayısının, hane sayısının, bina sayısının süratle artırılmasını sağlayacağız. Başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı..."

Muhabir: Güç Gönel, İsmail Özdemir