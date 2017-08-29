Başbakan Yardımcısı Akdağ Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni ziyaret etti

LEFKOŞA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) destek olmaya devam edeceğini belirterek, "En kısa zamanda sağlık hizmetlerini KKTC'de ayağa kaldırıp en mükemmel seviyeye getirmek için elimizden gelen desteği göstereceğiz." dedi.

Akdağ, KKTC'ye resmi ziyareti çerçevesinde Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ziyaret etti.

Mevkidaşı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın refakatinde hastaneye gelen Akdağ, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Başhekim Bülent Dizdarlı tarafından karşılandı.

Akdağ, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik iş birliği ve kalkınma programının bir görev hükmünde olduğunu belirterek Türkiye'nin dünyaya örnek sayılan sağlık konusundaki dönüşümü on senede başardığını kaydetti.

"En kısa zamanda sağlık hizmetlerini KKTC'de ayağa kaldırıp en mükemmel seviyeye getirmek için elimizden gelen desteği göstereceğiz." diye konuşan Akdağ, Türkiye'nin bu alanda tecrübeli olduğunu, gerekli mali ve insan kaynaklarına sahip olduğunu ifade etti.

Akdağ, sağlık konusunun çalışma ajandasında en ön sırada olduğunun altını çizerek Kıbrıs Türk toplumunun bu meseleye sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bu bağlamda asıl hedefin KKTC vatandaşlarının sağlık hizmetleri alabilmesi ve hizmet bedellerinin karşılanabilir olması gerektiğinin altını çizen Akdağ, KKTC'de yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir hastanenin yapılmasının planlandığını kaydetti.

KKTC Sağlık Bakanı Sucuoğlu da Akdağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah sağlıkla ilgili önümüzdeki süreçte gerçekten KKTC'nin, Kıbrıs Türk toplumunun ve halkının hak ettiği kaliteye kendisinin rehberliğinde kısa sürede ulaşacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık alanında büyük bir gelişme gösterdiğinin altını çizen Sucuoğlu, Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmelerin Akdağ ve ekibi tarafından kısa sürede sağlandığını belirterek, "Biz bunu büyük bir şans olarak görüyoruz. Kendisinin zaten daha önce de tecrübe ve bilgilerinden yararlandık. Bundan sonrada inşallah çok daha yoğun bir şekilde yaralanıp, hedeflediğimiz noktalara ulaşacağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, daha sonra Gayret köyünde halkla bir araya geldi.