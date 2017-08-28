Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC Meclis Başkanı Siber ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs'ta barışçıl bir çözümün gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak "KKTC artık kendi ayakları üzerinde duran, geleneği gelişmiş, devlet geleneği oturmuş, yerleşmiş bir devlettir. Bu anlamda gelişmesini de sürdürecek, refahını da artıracak, halkının daha mutlu yaşaması için gerekenleri yapacak güce sahiptir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edildi.

Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olarak sahip olduğu hakları kullanmak suretiyle her zaman KKTC'nin yanında olacağını belirterek "Biz başından beri Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak, tıpkı KKTC hükümetleri gibi adada barıştan, çözümden yanayız. Bu meseleyi yokuşa sürenler yanlış yapıyorlar inancındayız." ifadelerini kullandı.

Barışçıl çözümün ortak bir zeminde gerçekleşmesini umut ettiğini söyleyen Akdağ, "KKTC artık kendi ayakları üzerinde duran, geleneği gelişmiş, devlet geleneği oturmuş, yerleşmiş bir devlettir. Bu anlamda gelişmesini de sürdürecek, refahını da artıracak, halkının daha mutlu yaşaması için gerekenleri yapacak güce sahiptir." diye konuştu.

Akdağ, bu bağlamda Türkiye'nin de bütün desteğiyle KKTC'nin yanında olacağının altını çizerek Türk milletinin selamlarını iletti.

KKTC Meclis Başkanı Siber de KKTC'nin demokrasisiyle, meclisiyle, yargısıyla ve yönetimiyle yaşayan bir halk olduğunu belirterek "Biz bunlara dünyadan saygı gösterilmesini bekliyoruz." dedi.

"Çünkü burada gerçekten bir çözüme inanılıyorsa bir tarafın toplumsal varlığını hiçe sayarak bir çözüm olamayacağı aşikardır." diye konuşan Siber, bundan dolayı Rum tarafının Türk tarafını hiçe sayma tutumu göz önünde bulundurulduğunda artık soru sorması gerekenlerin dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu kaydetti.

Siber, bir toplumu hiçe sayarak sadece lider düzeyinde görüşmeler yapılmasının Kıbrıs Türk toplumunun varlığını tartışmaya açtığına dikkati çekerek "Rum tarafı, her zaman, bütün müzakere sürecinde de izlediğimiz gibi, bizim siyasi eşit varlığımızı kabul etmeme yönünde direnmiştir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin kendisini daha iyi anlatması gerektiğinin altını çizen Siber, "Kendi iç yapımımızda, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortak projelerle halkımızı daha iyiye, daha güzele ulaştırma yönünde atacağımız adımlar, başarılı olma azmi ve heyecanıyla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber, KKTC'nin sağlık alanında sorunlar yaşadığını belirterek Akdağ ile gerçekleştirilecek görüşmelerin bu yönde de katkıları olacağına inandığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile de bir araya gelecek.











