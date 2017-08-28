Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kendisine verilen vazife çerçevesinde Kıbrıs'la yakından ilgileneceğini belirterek, "İnşallah her başlangıç yeni bir umut getirir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında mevkidaşı KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Gün içinde gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça faydalı geçtiğini belirten Akdağ, görüşmelerin etrafın iyi görülmesi ve birlikte iyi bir teşhis yapılması maksadıyla yapıldığını kaydetti.

Bu çerçevede mevkidaşı Denktaş'ı ziyaret ettiğine dikkati çeken Akdağ, Denktaş'ın oldukça tecrübeli bir siyasetçi olduğunu dile getirdi.

Akdağ, "İnşallah her başlangıç yeni bir umut getirir." diyerek, kendisine verilen vazifeyi yeni bir heyecanla, bayrağı bulunduğu noktadan aşağıya indirmeden, gücü yettiğince daha yukarı çıkarmak için gayret edeceğini belirtti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, bugüne kadar Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanlık görevini yürüten tüm bakanlara ve Kıbrıs ile ilgili teknik görev yapmış herkese teşekkür ederek, "Bu katkılar, bu yardımlar, zaman zaman bu dürtüklemeler olmasaydı, 1974'te 500 dolar fert başına düşen milli gelirle başladığımız bir yola, bugün 13-14 (bin) dolarlardayız, gelemezdik." ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin önemli olduğunun altını çizen Denktaş, "Eminim kısa sürede çok güzel işleri de birlikte başarabileceğiz." ifadelerini kullandı.



