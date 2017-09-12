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Başbakan Yardımcısı Akdağ Macaristan'da

- Akdağ, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Akdağ Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Osmanlı İmparatorluğu vezirlerinden Abdurrahman Abdi Paşa'nın Macaristan'ın Buda Kalesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'de bulunan Akdağ, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrine ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Akdağ'a bölge hakkında bilgi verdi.

- Abdurrahman Abdi Paşa

17. yüzyılda yaşayan Abdurrahman Abdi Paşa, Bağdat, Mısır, Bosna, Halep ve Budin valiliklerinde görev yapmıştı.

Budin valisiyken 1686'da Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı koyan Abdi Paşa, 3,5 ay süren kuşatma sırasında Haçlı ordularını 18 kez geri püskürtmüştü. Ali Paşa, 2 Eylül 1686'da Haçlı ordularına karşı askerleriyle savaşırken 70 yaşında hayatı kaybetmişti.

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Abdurrahman Abdi PaşaBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağMacaristan
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