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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AK Parti, milletimizle birlikte yürümeye devam edecek

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Gücünü milletten alan, millete yaslanan, milletimizin duası, desteğiyle iktidar olan AK Parti, milletimizle birlikte yürümeye devam edecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AK Parti, milletimizle birlikte yürümeye devam edecek

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Gücünü milletten alan, millete yaslanan, milletimizin duası, desteğiyle iktidar olan AK Parti, milletimizle birlikte yürümeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayımladı.

Milletin partisi AK Parti'nin bugün 16 yaşında olduğunu ifade eden Bozdağ, "Milletimizle birlikte, daha nice yıllara. İnşallah." ifadesini kullandı.

Bozdağ, mesajında şunları kaydetti:

"Gücünü milletten alan, millete yaslanan, milletimizin duası, desteğiyle iktidar olan AK Parti, milletimizle birlikte yürümeye devam edecektir. AK Parti, amasız, fakatsız, lakinsiz, ancaksız kısaca tereddütsüz milletimiz ve devletimiz için sürekli üretimin, çalışmanın adıdır, adresidir. 16 yıldır AK Parti, adalet ve kalkınma ile milletimizin ve devletimizin her alanda daha güçlü ve daha etkin olması için çalışmıştır. Bundan sonra da AK Parti, adalet ve kalkınma ile milletimizin ve devletimizin her alanda daha güçlü ve daha etkin olması için çalışacaktır. AK Parti ile nice on altı yıllara. Durmak yok yola devam. Hem de engel olmak isteyenlere inat; Daha güçlü ve de koşarak yola devam, inşallah.​"

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AK Parti'nin 16. Kuruluş Yıl DönümüBaşbakan Yardımcısı Bekir BozdağPolitika
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